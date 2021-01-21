Путин поздравил с юбилеем Пласидо Доминго

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении к знаменитости Путин называет Доминго человеком необыкновенно яркого таланта и настоящей легендой оперной сцены. «Этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому вы посвящаете свое творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию», — написал российский президент.

Путин также отметил, что Доминго ценят «за открытость, обаяние, жизнелюбие» и внимание к благотворительности.

21 января 2021 года Пласидо Доминго исполняется 80 лет.

В конце 2020 года Доминго отказался от предложения Путина войти в Совет по культуре.