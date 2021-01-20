В суде разъяснили запрет на аниме «Тетрадь смерти»

В суде разъяснили запрет на распространение аниме «Тетрадь смерти», сообщает РИА «Новости».

Запрет касается конкретного сайта, который был указан в иске прокуратуры.

Ранее аниме-мультфильмы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики», опубликованные на одном из интернет-порталов, признали «информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено». Эксперты посмотрели мультфильмы в зале суда и нашли в них сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений.