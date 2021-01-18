Бен Аффлек расстался с Аной де Армас

Актер Бен Аффлек и его коллега по цеху Ана де Армас расстались. Об этом пишет TMZ.

Закончить отношения решила Армас. По данным источника, пара рассталась на хорошей ноте, Аффлек не разбит и не печалится о расставании.

Пара повстречалась почти год. Впервые их заметили в марте 2020 года. Последний раз Аффлек был замечен в компании Армас в ноябре.

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