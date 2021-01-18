Режиссерская версия «Лиги справедливости» будет длиться четыре часа

Режиссерская версия «Лиги справедливости» будет идти четыре часа, сообщает Hypebeast со ссылкой на решение стримингового сервиса HBO Max.

Ранее Зак Снайдер заявлял, что проект будет разбит на четыре эпизода по одному часу. Сейчас известно, что фильм будет продолжаться 240 минут, в то время как предыдущая версия длилась 120 минут.

Премьера новой «Лиги справедливости» на HBO Max должна состояться 21 марта.

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо режиссера Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

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