«Не давали работать»: Садальский высказался после похорон Грачевского

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Актер Станислав Садальский высказался в Instagram после похорон художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

Он согласился с актером Владимиром Долинским, который вел церемонию. «Долинский сказал самое важное – что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его «Ералаш», если ему не давали денег снимать этот самый «Ералаш». Проще говоря, не давали жить и работать», — поделился мнением он.

Садальский пожелал своим подписчикам «не делать зла, не завидовать, улыбаться». «Как Боря, которого я никогда не видел грустным. Он улыбался всегда», — заключил актер.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря 2020 года его госпитализировали в одну из московских больниц с положительным результатом теста на коронавирус.

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