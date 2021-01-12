Самым кассовым скандинавским фильмом в России стал «Еще по одной»

Фильм «Еще по одной» преодолел отметку в 100 млн руб. по сборам и стал самым кассовым скандинавским фильмом в российском прокате, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на пресс-службу компании «Капелла Фильм».

Картину Томаса Винтерберга о четырех друзьях и их любви к крепким напиткам в России посмотрели около 320 тыс. зрителей.

«Еще по одной» стал триумфатором Европейской киноакадемии и был выдвинут на соискание премии «Оскар» от Дании. В российский прокат лента вышла 12 ноября 2020 года.

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