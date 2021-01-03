Садальский рассказал о самочувствии Грачевского

Актер Станислав Садальский рассказал о самочувствии госпитализированного с коронавирусом режиссера, сценариста и худрука «Ералаша» Бориса Грачевского.

В своем Instagram он разместил фотографии режиссера из больницы.

В публикации актер отметил, что опасности для жизни 71-летнего Грачевского нет.

«Жить будет!» — сказали врачи. Ура, ура! Мы еще у Бори снимемся! Короне — кирдык! Ералаш жизни форева!» — написал Садальский.

Ранее Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Позже он был переведен в реанимацию.

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