Садальский рассказал о самочувствии Грачевского
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актер Станислав Садальский рассказал о самочувствии госпитализированного с коронавирусом режиссера, сценариста и худрука «Ералаша» Бориса Грачевского.
В своем Instagram он разместил фотографии режиссера из больницы.
В публикации актер отметил, что опасности для жизни 71-летнего Грачевского нет.
«Жить будет!» — сказали врачи. Ура, ура! Мы еще у Бори снимемся! Короне — кирдык! Ералаш жизни форева!» — написал Садальский.
Ранее Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Позже он был переведен в реанимацию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Худрук «Ералаша» Грачевский госпитализирован с коронавирусом
— Бориса Грачевского перевели в реанимацию
— Жена госпитализированного с коронавирусом Грачевского рассказала о его состоянии