Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года

Газета Variety опубликовала список лучших фильмов ужасов, которые вышли в 2020 году.

Всего в рейтинг вошли 18 кинокартин. На первой строчке оказался фильм «Ад по соседству». В тройку лидеров также вошли «Мои волосы хотят убивать», а также «Чистота крови».

Кроме того, в списке оказалось много картин, герои которых оказались изолированы от мира, например под снегом (фильм «Снеговик»), на глубине (картина «Под водой») или в квартире (лента «Кто не спрятался»).

В списке оказались и фильмы, снятые по сказочным мотивам («Гретель и Гензель»), психоделический фильм «Сторожка», триллеры «В чужой шкуре», который авторы рейтинга назвали «одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году», и «Реликвия».

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