Путин выразил соболезнования родным умершего актера Коренева
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего актера Владимира Коренева.
Соответствующее обращение размещено на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», — указано в телеграмме.
Президент отметил, что российский народный артист «был человеком яркого, многогранного дарования», а также являлся выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.
Глава государства также добавил, что работы Коренева в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории культуры России.
Ранее сообщалось, что скончался народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.
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