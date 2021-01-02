Путин выразил соболезнования родным умершего актера Коренева

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего актера Владимира Коренева.

Соответствующее обращение размещено на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», — указано в телеграмме.

Президент отметил, что российский народный артист «был человеком яркого, многогранного дарования», а также являлся выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.

Глава государства также добавил, что работы Коренева в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории культуры России.

Ранее сообщалось, что скончался народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.

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