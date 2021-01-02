Путин отметил вклад Григоровича в приумножение славы русского балета

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с 94-летием. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский хореограф празднует день рождения в субботу, 2 января.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения. Человек большого и щедрого таланта», — приводятся в телеграмме слова главы государства.

Российский лидер также отметил, что Григорович «своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета». Кроме того, президент пожелала имениннику здоровья, бодрости духа и благополучия.

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