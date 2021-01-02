Андрей Мягков выступил против показа «Иронии судьбы» каждый год
Антон Демидов
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Актер Андрей Мягков, сыгравший роль Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», считает, что кинокартину не следует показывать по федеральным каналам на каждый Новый год. Об этом он сказал в интервью kp.ru.
Как отметил артист, он не может назвать данную ленту своей любимой.
«Каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым», — cказал Мягков.
По его мнению, зрителю «надоедать» нельзя.
Актер также сообщил, что сам не пересматривает этот фильм каждый год, но процесс съемок всегда вспоминает с теплотой.
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