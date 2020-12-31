Ведущий Fox News раскритиковал съемку Гарри Стайлза в платье

Ведущий Fox News Раймонд Арройо высказался по поводу обложки ноябрьского выпуска журнала Vogue, на которой музыкант Гарри Стайлз запечатлен в белом платье. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что исполнитель выглядит глупо и призвал его следовать мужской моде, которая предусматривает ношение штанов.

Ведущий также добавил, что наряд Стайлза это не то, что «мы хотим в 2021 году».

«Ты выглядишь нелепо и не открываешь новые горизонты. (Певец. — «Газеты.Ru») Дэвид Боуи сделал это за несколько десятилетий до того, как тебя зачали», — сказал Арройо.

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