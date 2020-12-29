Хит российского проката «Непосредственно Каха!» получил дату онлайн-премьеры

Фильм «Непосредственно Каха!», который в конце 2020 года был лидером российского проката на протяжении нескольких недель, получил дату онлайн-премьеры.

Кинохит выйдет 30 декабря в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Полнометражная комедия режиссера Виктора Шамирова возглавляла прокат четыре недели подряд. В центре сюжета — друзья Каха и Серго, живущие в Сочи. Они устраивают гонки, чтобы побороться за сердце одной красавицы.

Главные роли в фильме исполнили Артем Каракозян и Артем Калайджян, также в картине сыграли Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и др.

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