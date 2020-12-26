Минкультуры обнаружило нарушения при проверке МХАТ им. Горького

При проверке деятельности Московского Художественного академического театра имени Максима Горького Министерством культуры был обнаружен ряд серьезных нарушений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство уточнило, что проверка осуществлялась за периоды с 2018 года по июнь 2020 года.

Там также добавили, что нарушения были установлены в области использования федерального имущества, использовании гранта президента России, в рамках выполнения госзадания, а также траты средств на оплату труда.

»Минкультуры России поручено художественному руководителю театра Э.В. Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах», — подчеркнули в Минкульте.

В министерстве отметили, что соответствующие материалы дела были переданы Генпрокуратуре России.

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