Лидеру «Любэ» Расторгуеву вручили орден Александра Невского

Лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву вручили орден Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сообщает «Интерфакс».

Музыкант получил орден в ходе церемонии вручения государственных наград и наград города Москвы мэром столицы Сергеем Собяниным, указано в сообщении.

В соответствии с положением о государственных наградах России, мэр Москвы вручает их от имени и по поручению президента страны Владимира Путина.

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