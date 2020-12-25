Лидеру «Любэ» Расторгуеву вручили орден Александра Невского
Семён Сонный
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Лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву вручили орден Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сообщает «Интерфакс».
Музыкант получил орден в ходе церемонии вручения государственных наград и наград города Москвы мэром столицы Сергеем Собяниным, указано в сообщении.
В соответствии с положением о государственных наградах России, мэр Москвы вручает их от имени и по поручению президента страны Владимира Путина.
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