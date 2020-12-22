Скончался актер Клод Брассер

Французский актер Клод Брассер умер на 85-м году жизни, передает телеканал RTL.

Крестным отцом Брассера был писатель Эрнест Хемингуэй, актер снимался у Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, других известных режиссеров. Сыграл с Софи Марсо в фильмах Клода Пинотто «Бум» и «Бум-2».

В молодости Брассер хотел стать журналистом, но после работы в театре решил остаться актером. Служил в армии, вернулся с медалью с войны в Алжире.

Актер — двукратный обладатель кинопремии «Сезар», кавалер Ордена почетного легиона.