Пол Маккартни выпустил «карантинный» альбом

Один из создателей группы The Beatles музыкант Пол Маккартни выпустил свой новый альбом «McCartney III».

Пластинка была записана в домашней студии во время карантина. Клип на песню Find My Way был опубликован на его YouTube-канале. Он также был записан в домашней студии. Всего в альбоме значатся 11 песен.

«Каждый день я начинал записывать инструмент, на котором придумал песню, и затем постепенно накладывал все слои — это было очень весело», — рассказал Маккартни изданию PitchFork.

Музыкант подчеркнул, что занимался тем, что ему нравится. По его словам, он не ожидал, что у него получится создать полноценный альбом.

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