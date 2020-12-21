Ариана Гранде объявила о помолвке
Ника Пикекатлет
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Американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. Публикация была сделана в Instagram.
В соцсетях певица поделилась серией совместных фотографий со своим возлюбленным агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе Далтоном Гомесом, который занимается продажей домов премиум класса.
Среди размещенных фото также был снимок руки с обручальным кольцом.
«Навсегда и дольше», — написала в посте Гранде.
Поклонники певицы, а также ее коллеги в комментариях поздравили пару с помолвкой и пожелали им счастья.
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