Американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. Публикация была сделана в Instagram.

В соцсетях певица поделилась серией совместных фотографий со своим возлюбленным агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе Далтоном Гомесом, который занимается продажей домов премиум класса.

Среди размещенных фото также был снимок руки с обручальным кольцом.

«Навсегда и дольше», — написала в посте Гранде.

Поклонники певицы, а также ее коллеги в комментариях поздравили пару с помолвкой и пожелали им счастья.

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