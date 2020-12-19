Бывшая солистка «Ленинграда» назвала откровенно глупыми вопросы Шнурова Путину

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс оценила появление музыканта Сергея Шнурова на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«От того человека, которого я знала, почти ничего не осталось. Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Когда ты ничего не ждешь от человека/события/явления, то он/оно и не может тебя разочаровать. <...> Фрустрация возникает там, где есть переоценка и завышенные ожидания. У меня же есть совершенно четкое понимание, что рыбы по деревьям не лазают, даже если прокламируют обратное», — рассказала она «Подъему».

По мнению певицы, Шнуров задал «два откровенно глупых» вопроса, которые не являются ни острыми, ни важными, ни социально полезными.

Она добавила, что ее коллега едва ли превратился в тех, о ком пел с сарказмом, так как его позиция и раньше была артистическим амплуа.

Вокс отметила, что с годами образ бунтаря сложнее эксплуатировать, так как «когда у тебя зубы за 15 млн — никто не поверит в «когда нет денег».

Сергей Шнуров на большой пресс-конференции Владимира Путина задал вопрос в качестве корреспондента RTVI, где он работает генеральным продюсером. Он спросил у Путина, почему «русские хакеры» не помогли президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Также музыкант поинтересовался у лидера государства, как обычный человек может описать жизнь в России без использования ненормативной лексики.

В соцсетях раскритиковали вопросы Шнурова, многие вспомнили ему интервью у Юрия Дудя, где артист заявлял, что, оказавшись перед Путиным, скажет ему «хватит».

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