Познер поддержал Путина в критике США

Журналист Владимир Познер согласился с президентом России Владимиром Путиным, который заявил, что США демонстрируют наиболее агрессивную политику на международной арене, сообщается на сайте «Познер Online».

«Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав», — сказал телеведущий.

По его словам, после распада СССР Вашингтон мог помочь России «пойти по демократическому пути», но решил наказать ее «за то, что в течение 40 лет она угрожала США».

«Расширение НАТО при Клинтоне, бомбежки Сербии, Ирак и полное игнорирование интересов России – это лишь некоторое подтверждение того, о чем говорю», — привел примеры Познер.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия по сравнению с Западом «белая и пушистая».

Он напомнил, что Москва не выходила из Договора по противоракетной обороне, из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу, это сделали США.

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