Дубовицкая осудила слова Елены Воробей о «зашкварном «Аншлаге»

Телеведущая Регина Дубовицкая прокомментировала заявление юмористки Елены Воробей, которая назвала шоу «Аншлаг» «зашкварным форматом». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что если бы у программы отсутствовали рейтинги, то она была бы снята с эфира.

«Передача 33 года живет! <…> Все эти годы у нас высокий рейтинг», — сказала она.

Ранее Воробей жестко высказалась в адрес шоу «Аншлаг». Она заявила, что выступления ряда артистов ей не нравятся, а также добавила, что пыталась повлиять на монтаж программы, но ее попытки остались безрезультатными.

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