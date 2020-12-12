Дубовицкая осудила слова Елены Воробей о «зашкварном «Аншлаге»
Ника Пикекатлет
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Телеведущая Регина Дубовицкая прокомментировала заявление юмористки Елены Воробей, которая назвала шоу «Аншлаг» «зашкварным форматом». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что если бы у программы отсутствовали рейтинги, то она была бы снята с эфира.
«Передача 33 года живет! <…> Все эти годы у нас высокий рейтинг», — сказала она.
Ранее Воробей жестко высказалась в адрес шоу «Аншлаг». Она заявила, что выступления ряда артистов ей не нравятся, а также добавила, что пыталась повлиять на монтаж программы, но ее попытки остались безрезультатными.
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