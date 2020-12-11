Marvel не заменит Чедвика Боузмана в сиквеле «Черной Пантеры»

Marvel не станет выбирать нового исполнителя главной роли в фильме «Черная Пантера 2» после смерти Чедвика Боузмана, сообщает The Verge со ссылкой на главу студии Кевина Файги.

По словам Файги, фильм отдает дань уважения персонажу и покойному актеру, в центре сюжета находятся другие персонажи, появившиеся в первой части.

«Он (Чедвик Боузман) был нашим Т'Чаллой, нашей Черной Пантерой и нашим дорогим другом», – заявил глава студии.

В настоящее время продолжается работа над над сценарием фильма, его релиз запланирован на 8 июля 2022 года, указано в сообщении.

Актер Чедвик Боузман, известный широкому зрителю по фильму «Черная пантера», скончался в августе 2020 года от рака толстой кишки.

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