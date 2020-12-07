Пашаев жестко высказался в адрес Ефремова

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев жестко высказался в адрес своего бывшего подзащитного. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, актер заявлял в беседе с ним, что «готов жену отдать», чтобы избежать приговора в виде заключения под стражу. Он добавил, что подсудимый боялся тюрьмы, поскольку не сможет выйти на свободу «из-за своего языка». Бывший защитник Ефремова добавил, что «перестал его уважать как мужчину».

Юрист подчеркнул, что готов пройти полиграф, чтобы доказать истинность своих слов.

«Он как актер гениальный, никто не спорит. А как личность — я не могу слова подобрать», — сказал Пашаев.

В ходе беседы со СМИ он также назвал Ефремова «подонком», «очень наглым и очень борзым» человеком.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

При этом и до решающего заседания, и по ходу разбирательства артист обвинял в давлении своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого он уволил после оглашения восьмилетнего приговора. Кроме того, выступая в Мосгорсуде в четверг, Ефремов заверил, что юрист сам вышел на его директора, а затем убедил отказаться от признания вины, обещая добиться оправдательного приговора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд не согласился с жалобой Ефремова на Пашаева

— Ефремов не будет просить помилования у Путина в 2020 году

— Защита Ефремова обжалует его приговор