Умер советский режиссер Александр Гордон

Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера игрового кино Александра Гордона.

Режиссер умер на 89-м году жизни.

Гордон является выпускником режиссерского факультета ВГИКа мастерской М. И. Ромма. Он работал на студии «Мосфильм», а также создал несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль».

Он выступил в роли режиссера таких картин «Сегодня увольнения не будет», »Сергей Лазо», «Убийцы», «Человек, который закрыл город», а также «Последняя ночь в раю», «Кража» и многих других.

Кроме того, Александр Гордон дублировал фильмы Андрея Тарковского» Ностальгия» и «Жертвоприношение», съемки которых проходили за рубежом.

Режиссер также является автором книг «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно» и Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском».