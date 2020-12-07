Умер советский режиссер Александр Гордон
Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера игрового кино Александра Гордона.
Режиссер умер на 89-м году жизни.
Гордон является выпускником режиссерского факультета ВГИКа мастерской М. И. Ромма. Он работал на студии «Мосфильм», а также создал несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль».
Он выступил в роли режиссера таких картин «Сегодня увольнения не будет», »Сергей Лазо», «Убийцы», «Человек, который закрыл город», а также «Последняя ночь в раю», «Кража» и многих других.
Кроме того, Александр Гордон дублировал фильмы Андрея Тарковского» Ностальгия» и «Жертвоприношение», съемки которых проходили за рубежом.
Режиссер также является автором книг «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно» и Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском».