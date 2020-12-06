Антон Лапенко анонсировал третий сезон «Внутри Лапенко»

Актер Антон Лапенко анонсировал новый сезон сериала «Внутри Лапенко». Об этом он написал в своем Instagram.

Сезон станет третьим по счету. Первая серия будет опубликована в YouTube в понедельник, 7 декабря.

В тизере появляются новые персонажи вселенной Лапенко: Особа, которая является возлюбленной Инженера. Ее роль исполнит актриса Ирина Горбачева.

Кроме того, ожидается появление еще одного женского персонажа сериала — новая лаборантка. Ее, также как и большинство героев «Внутри Лапенко», сыграет сам Антон Лапенко.

Первый сезон сериала вышел на YouTube в декабре 2019 года.

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