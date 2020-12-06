Лидер группы «Дюна» рассказал семейную «тайну»

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова записали видео, в котором в шутку признались, что «усыновили» единственного сына Василия. Соответствующее видео жена певца выложила в своем Instagram.

«Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина», — сказал Рыбин.

Певец добавил, что в настоящее время Василию 21 год. Сенчукова отметила, что это загадка, которую можно разгадать.

При этом сам Василий, который в тот момент сидел напротив родителей, поперхнулся. «Для тебя это новости?» — спросили его музыканты.

Подписчики стали указывать в комментариях версии случившегося. «Сын у вас родился в феврале 1999 года. Скорей всего 4 декабря вы расписались. У вас хорошая семья счастья вам», — написал один из них. По словам подписчика, «усыновление» Василия произошло «автоматом», поскольку в момент бракосочетания Сенчукова уже была в положении.

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