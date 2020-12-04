Театр Чехова закрылся в Москве из-за пандемии

Частный Театр Антона Чехова в Москве закрылся из-за того, что у руководства нет средств продолжать работу в режиме ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Ирину Григорьеву, после выплаты заработной платы артистам у театра осталось 100 тыс. руб. «Больше денег нет и не предвидится. Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем деятельность», — уточнила она.

Известно, что театр не сможет выйти на окупаемость при «антикоронавирусном» ограничении заполняемости зала в 25% и вынужден отменить практически все спектакли.

Сейчас у Театра Антона Чехова есть долги по аренде офиса в Центральном доме актера, миллионные долги по аренде складов для декораций, аренде площадок.

В штате театра сейчас состоят 12 человек, при этом большое количество монтировщиков, костюмеров, реквизиторов и других членов постановочной команды работает по договору.

Частная антреприза «Театр Антона Чехова» под руководством Леонида Трушкина открылась в Москве 8 февраля 1990 года. Это первый в стране негосударственный частный театр. В спектаклях театра играют Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Любовь Тихомирова. В разные годы с театром сотрудничали Евгений Евстигнеев, Татьяна Васильева, Константин Райкин, Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт, Армен Джигарханян, Олег Басилашвили, Инна Чурикова и многие другие.

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