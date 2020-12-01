Путин отметил темперамент и оптимизм празднующего юбилей Хазанова
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что юбиляр пользуется искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. «Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант», — написал глава государства.
Геннадий Хазанов – народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады.
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