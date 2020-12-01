Путин отметил темперамент и оптимизм празднующего юбилей Хазанова

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что юбиляр пользуется искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. «Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант», — написал глава государства.

Геннадий Хазанов – народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РЕН: Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

— Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

— Хазанова поместили на плановое лечение в московской больнице