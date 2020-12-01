Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области

Актера Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области после карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания», — сказал источник.

Он добавил, что 30 ноября истек срок 20-дневного карантина, который актер отбывал в связи мерами безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— От Кокорина до Ефремова: как живут в звездной колонии

— Ефремова отправляют в колонию

— Потерпевшие отказываются от иска к Ефремову о возмещении морального вреда