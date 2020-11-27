Соловьев пообещал Уткину промокод на первый товар под своим брендом

Телеведущий Владимир Соловьев, зарегистрировавший товарный знак под названием «Кулак справедливости», пока не собирается выпускать какие-либо товары.

В беседе с «Газетой.Ru» журналист пошутил, что первым покупателем его продукции, если она все-таки появится, станет блогер Василий Уткин.

«Это делается автоматически по всем такого рода названиям, чтобы никто другой подобного не сделал. Вот и все. Делается без каких-либо конкретных планов. Когда фраза вдруг становится мемом, и некоторое время этим играешься, то на всякий случай просто поляну закрываешь. Я единственное, что выпускаю – это телевизионные программы. Если что-то другое надумаю выпустить – сразу дам знать. Думаю, Василий Уткин станет первым покупателем. Мы ему дадим отдельный промокод. Ему достаточно будет произнести пароль: «тупая жирная утка», — сказал ведущий.

Товарный знак Владимира Соловьева был зарегистрирован 22 октября. Логотипом стал нарисованный кулак. Под собственным брендом он сможет выпускать брелоки, наручные часы, ручки и карандаши, блокноты, зонты, сумки и множество других товаров.

Под маркой «Кулак справедливости» также можно будет оказывать ряд услуг: рекламные и бизнес-услуги, телевизионное вещание, обеспечение доступа в интернет, спутниковую и телефонную связь.

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