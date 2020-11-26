СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Светлану Светличную

В Москве экстренно госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данными СМИ, у артистки инсульт.

Также телеканал отмечает, что актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

Данные о состоянии здоровья Светличной, а также в какую больницу она была доставлена — не приводятся.

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