СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Светлану Светличную
Ника Пикекатлет
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В Москве экстренно госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данными СМИ, у артистки инсульт.
Также телеканал отмечает, что актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей понадобилась медицинская помощь.
Данные о состоянии здоровья Светличной, а также в какую больницу она была доставлена — не приводятся.
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