Фильм «Непосредственно Каха» остался лидером российского проката в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.

Известно, что картина собрала 92 млн руб. в период с 19 по 22 ноября. В премьерные выходные бокс-офис романтической комедии Виктора Шамирова составил 230 млн руб.

На второй строчке оказалась криминальная комедия «Афера по-голливудски» с Робертом Де Ниро и Томми Ли Джонсом.

На третьем месте расположился триллер «Взаперти» Аниш Чаганти с Сарой Полсон, собравший за прошедшие выходные 18,8 млн руб.

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