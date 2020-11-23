Суд огласит приговор экс-гендиректору издательства «Известия»

Гагаринский суд Москвы огласит приговор политологу и бывшему гендиректору издательства «Известия» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Галумову вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет колонии. Слушание дела в суде заняло более года.

По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.

Как сообщалось, кадровые перестановки могут объясняться коррупционным скандалом в управлении: два следователя ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов вымогали взятку в 65 млн руб. у экс-гендиректора «Издательство «Известия» Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.

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