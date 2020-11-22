Памятник Иосифу Кобзону может появиться в центре Москвы
Ника Пикекатлет
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Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что столичное правительство рассматривает возможность установки памятника певцу Иосифу Кобзону в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что памятник может появиться в Тверском районе в Оружейном переулке.
По его словам, установить монумент по этому адресу предлагала вдова исполнителя Нелли Кобзон.
«Будут взяты во внимание, естественно, пожелания, отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры, как полагается, и так далее», — отметил Герасимов.
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