Памятник Иосифу Кобзону может появиться в центре Москвы

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что столичное правительство рассматривает возможность установки памятника певцу Иосифу Кобзону в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что памятник может появиться в Тверском районе в Оружейном переулке.

По его словам, установить монумент по этому адресу предлагала вдова исполнителя Нелли Кобзон.

«Будут взяты во внимание, естественно, пожелания, отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры, как полагается, и так далее», — отметил Герасимов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мемориальную доску Кобзону установили в Москве

— В Москве неизвестные пригрозили взорвать памятник Кобзону