Стали известны номинанты «Золотой маски»

Оргкомитет театральной премии «Золотая маска» сезона 2019-2020 объявил лауреатов, сообщает РИА «Новости».

Ими стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций. Так, Большой театр выдвинут в 15 номинациях, в том числе оперы «Дидона и Эней» и «Садко» претендуют на награду «Лучший спектакль». Также за «Садко» Дмитрий Черняков номинирован как лучший режиссер, Нажмиддин Мавлянов – за «Лучшую мужскую роль», Екатерина Семенчук и Аида Гарифуллина – в номинации «Лучшая женская роль».

В нескольких номинациях также выдвинуты Театр имени Вахтангова, Театр Наций, Электротеатр Станиславский, «Гоголь-центр», петербургский БДТ имени Товстоногова, театр «Практика» и Мастерская Брусникина.

Среди режиссеров на театральную премию «Золотая маска» претендуют 20 человек, в частности Юрий Бутусов может получить премию за спектакль «Пер Гюнт» в Вахтанговском театре, Дмитрий Крымов – за «Борис» (проект Леонида Робермана и Музея Москвы), Борис Юхананов – за постановку «Пиноккио. Театр» в Электротеатре, Андрей Могучий – за «Сказку про последнего ангела» в Театре Наций.

Российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» проводится в Москве ежегодно. 27-й фестиваль и церемония награждения пройдет по традиции весной 2021 года.

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