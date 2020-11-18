Путин принес соболезнования в связи с кончиной режиссера Романа Виктюка

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Театра Романа Виктюка в связи со смертью режиссера. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова искреннего участия в связи с кончиной Романа Григорьевича Виктюка... Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Виктюк обладал особенной «внутренней свободой», которая позволила ему своим творчеством ломать общественные стереотипы.

Роман Виктюк скончался от коронавируса в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет.

За свою карьеру режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он представил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Знаменитый театр Романа Виктюка был открыт в 1996 году, но фактически он начал работу несколькими годами ранее.

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