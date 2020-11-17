Песков рассказал об отсутствии у Кремля планов поддержки артистов в пандемию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах поддержки артистов во время пандемии коронавируса.

По словам Пескова, в Кремле не планируют рассмотрение новых мер поддержки артистов. «Съемки не останавливаются, они никак не запрещены. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры тоже работают, но с известными ограничениями», — уточнил он.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 33 931 человек, вылечились 1 475 904 человека.

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