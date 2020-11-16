Эксперт рассказал, кто может полететь в космос с российской актрисой

Вместе с российской актрисой на МКС может отправиться еще один участник космического полета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные предварительной программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорацией «Энергия».

5 октября 2021 года на 12 суток на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж из трех человек: космонавта Антона Шкаплерова и двух пока не названных участников космического полета. Выполнив свою работу, актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18». Член общественной организации Федерация космонавтики России Александр Хохлов рассказал, что вторым участником может стать режиссер или оператор фильма. «Есть несколько вариантов: две актрисы из фильма «Вызов», актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор», — цитирует РИА «Новости» эксперта, ранее работавшего в РКК «Энергия» в группе управления российским сегментом МКС.

Первый канал и »Роскосмос» намерены первыми снять художественный фильм в космосе. Известно, что в центре повествования окажется женщина-космонавт.

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