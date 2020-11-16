Актер Юрий Черкасов умер в Москве

Актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий Черкасов умер 15 ноября в Москве на 60-м году жизни, сообщается на странице театра имени Моссовета во «ВКонтакте».

В театре смерть артиста назвали большой потерей. Причина смерти неизвестна.

Гражданская панихида по Черкасову пройдет 17 ноября в театре, похоронен он будет на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов служил в тетаре имени Моссовета с 1990 года, сыграл более 30 ролей в ряде постановок. Снимался в фильмах и сериалах «А у нас во дворе», «Так не бывает», «Мосгаз», «Таксистка» и др.