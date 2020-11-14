Путин выразил соболезнования родным умершего Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умершего артиста Армена Джигарханяна, сообщается на сайте Кремля.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Джигарханяна искренне любили за талант, душевное тепло и за преданность профессии.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. В Московском драматическом театре он занимал должность художественного руководителя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жигунов: Джигарханян был грандиозным актером

— Прощание с Джигарханяном запланировано на 17 ноября

— Федун выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна