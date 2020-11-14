Адвокат назвал вероятную причину смерти рэпера Картрайта

Адвокат Антон Кобит заявил, что инъекция в ладонь рэпера Энди Картрайта, введенная ему еще при жизни, могла стать причиной смерти хип-хоп-исполнителя, передает РИА «Новости».

Защитник отметил, что такой вывод можно сделать на основе данных, которые обнародовало следствие.

«Установлено, что это было сильнодействующее токсическое вещество», — сказал Кобит, адвокат потерпевшей стороны.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта).

Его супруга Марина Кохал заявила, что рэпер скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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