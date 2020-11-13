Музеи Москвы приостановят работу с 16 ноября

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова подписала указ, согласно которому музеи Москвы должны приостановить свою деятельность с 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение касается федеральных музеев и музеев-заповедников.

Кроме того, указ временно ограничивает проведение зрелищных, просветительских и досуговых мероприятий на территории организаций.

Ограничения на работу музеев налагаются сроком до 15 января 2021 года. Ранее министр подписала указ, приостанавливающий проведение групповых экскурсий и временных экспозиций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве ограничат доступ в библиотеки

— Музеи и библиотеки в Москве получили рекомендацию вводить QR-коды

— Московские галеристы попросили власти города не закрывать арт-пространства