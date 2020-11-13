Музеи Москвы приостановят работу с 16 ноября
Глава Министерства культуры России Ольга Любимова подписала указ, согласно которому музеи Москвы должны приостановить свою деятельность с 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение касается федеральных музеев и музеев-заповедников.
Кроме того, указ временно ограничивает проведение зрелищных, просветительских и досуговых мероприятий на территории организаций.
Ограничения на работу музеев налагаются сроком до 15 января 2021 года. Ранее министр подписала указ, приостанавливающий проведение групповых экскурсий и временных экспозиций.
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