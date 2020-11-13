Чубайс оценил ростовский рэп

Глава Роснано Анатолий Чубайс считает, что ростовский рэп является мощнейшим явлением и обладает глубоким содержанием. Об этом он рассказал на на международном корпоративном форуме «Горизонты», передает РИА «Новости».

«Мне, например, ужасно нравится рэп. Я считаю, что ростовский рэп — это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю», — сказал Чубайс.

Он добавил, что совершенно не разбирается в классической музыке, хотя и немного умеет играть на фортепиано.

Кроме того, Чубайс отметил, что с «громадным уважением» относится к современным русским поэтам и всем, кто профессионально работает со словом.

«Я действительно считаю, что русский язык и русское слово — это невероятное по богатству и насыщенности явление, и те, кто работает с ним профессионально, по-настоящему, поэты прежде всего, — это для меня такие небожители», — добавил гость форума.

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