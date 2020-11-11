Сильвестр Сталлоне продаст на аукционе свою коллекцию часов
Американский актер Сильвестр Сталлоне собирается выставить наручные часы из своей личной коллекции на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Hypebeast.
Всего на продажу будут выставлены пять моделей.
Среди них часы, в которых актер снимался в фильме «Дневной свет» в 1996 году, их стоимость оценивается в $40–80 тысяч. Кроме того, на аукционе будет представлена другая «киномодель»: часы, в которых Сталлоне появился в боевике «Неудержимые 3» (их стоимость оценивают в $60–120 тысяч).
Ожидается, что самым дорогим лотом станут часы актера, стоимость которых оценивается в $350–700 тысяч.
Аукцион проведет дом Philips 12 декабря.
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