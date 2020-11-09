Зрители оценили возвращение Хабенского в «Методе-2»

Зрители оценили первые серии второго сезона сериала «Метод» и возвращение погибшего в первом сезоне героя Константина Хабенского.

В финале «Метода», вышедшего на Первом канале в 2015 году, следователь-маньяк Родион Меглин погиб от рук своей напарницы Есени (Паулина Андреева). В «Методе-2» выяснилось, что Меглин выжил. «Сначала думала, что выключу, но когда появился Родион, ситуация поменялась. Никто лучше Хабенского не играет», «Я думала, что лучше, чем в «Географ глобус пропил», Хабенский уже не сыграет. Ан-нет, вот это, по моему мнению, лучше», «Честно говоря, идея с чудом выжившим Меглиным выглядит откровенно притянутой за уши», — цитирует первые отзывы зрителей «Собеседник».

Первый сезон сериала «Метод» получил три премии ТЭФИ, три приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения и другие награды. В 2017 году права на «Метод» приобрел стриминговый сервис Netflix.

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