Диктор Березин рассказал о предсмертном желании Жванецкого

Диктор Владимир Березин рассказал о предсмертном желании писателя Михаила Жванецкого.

По словам Березина, Жванецкий хотел пожить обычной жизнью. «Во время нашей последней встречи он сказал мне: «Хочу успеть побыть простым стариком, хочу успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку», – цитирует диктора издание «Дни.ру».

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, в это время создал более 300 миниатюр и монологов для Романа Карцева и Виктора Ильченко. С Карцевым и Ильченко в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Был народным артистом России, лауреатом премии президента России.

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