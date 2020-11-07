СМИ назвало самую матерящуюся в кино актрису

Портал BuzzBingo провел анализ среди актрис и выявил, кто из них чаще всего использует ненормативную лексику в кадре. Исследование было опубликовано на сайте СМИ.

Так, самой матерящейся в кино актрисой стала Эмили Блант. По данным портала, ее персонажи использовали нецензурные выражения 81 раз, больше всего (33 ругательства) матных слов было произнесено в триллере «Девушка в поезде».

На втором месте оказалась актриса Дженнифер Лоуренс. На ее счету 75 случаев использования ненормативной лексики в кадре. На третьем месте расположилась Лесли Манн, в фильмографии которой СМИ насчитало 70 ругательств.

Кроме того, в топ-10 вошли Вайнона Райдер, Мила Кунис, Фрэнсис МакДорманд, Бел Паули, Жюли Дельпи, а также Кристен Уиг и Дженнифер Лопес.

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