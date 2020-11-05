В Лондоне скончался бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

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Британский рок-музыкант Кен Хенсли, прославившийся как солист группы Uriah Heep, скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил его брат Тревор Хенсли на своей странице в Facebook.

«Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером <...> Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней», — написал Тревор Хенсли.

Он также попросил фанатов и друзей погибшего не задавать вопросов о церемонии прощания, отметив, что музыкант будет кремирован на частной церемонии в Испании.

Причины смерти музыканта остаются неизвестными.

Кен Хенсли выступал в группе Uriah Heep с 1970 по 1980 год. Он прославился как талантливый композитор и солист, а группа приобрела всемирную известность, благодаря оригинальному варианту хард-рока и экспериментами со звуком и жанрами.

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