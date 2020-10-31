Умерла актриса Галина Филимонова

Скончалась актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, исполнившая роль в фильме «А зори здесь тихие». Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня печальный день. <...> Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской», — следует из заявления театральной мастерской Юрия Красовского.

Подчеркивается, что Галина Филимонова воспитала несколько поколений артистов и режиссеров.

«Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс», — подчеркивается в заявлении.

Галина Филимонова — заслуженная артистка России. Она родилась в Ленинграде и в 1967 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Г. А. Товстоногова). В 1972-м ее пригласили в труппу Ленинградского театра драмы и комедии.