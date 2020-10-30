Билли Айлиш попала в черный список правительства США из-за «разрушения страны»

Правительство США внесло певицу Билли Айлиш в черный список по обвинению в «разрушении страны». Об этом сообщает The Washington Post.

Причиной для внесения Айлиш в черный список стало то, что она высказывается против политики главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, данный проект предполагает, что ряд других звезд будет исключен из дорогостоящего контракта, который связан с кампанией против коронавируса.

Предполагалось, что всего контракты будут заключены с 274 звездами, однако одобрение получили всего 10 из них.

В черный список также попали такие артисты, как Дженифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу.